جشنواره ملی آش، قدیمیترین جشنواره غذای ایرانی است که همهساله در شهر زنجان برگزارمی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبتنام مرحله انتخابی نفرات استان زنجان در هجدهمین جشنواره آش ایرانی از امروز در سایت جشنواره آغاز شد و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
بر این اساس نفرات ثبتنام کننده در استان زنجان در مرحله انتخابی نفرات استانی هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی ، در زمانی که از طریق پیامک و فضاهای مجازی اعلام خواهد شد با یکدیگر به رقابت میپردازند.
پس از برگزاری رقابتهای مرحله مقدماتی بین متقاضیان ، به شرکتکنندگان برتر، غرفه طبخ آشهای سنتی در جشنواره پیش رو اختصاص خواهد یافت که تعدادی از این غرفهها پس از رقابت در مرحله انتخابی متعلق به استان زنجان خواهد بود و تعدادی دیگر هم به منتخبان جشنوارههای گذشته آش ایرانی از سایر استانهای کشور اختصاص خواهد یافت.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت https://zanjan.mcth.ir در هجدهمین جشنواره آش ایرانی ثبتنام کنند.