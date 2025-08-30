مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی: از ابتدای سال در حوزه گردشگری استان ۳۲ همت سرمایه گذاری جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرادی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این میزان سرمایه گذاری در قالب ۷۹ طرح در حال احداث به ثبت رسیده که با تکمیل و افتتاح از این طرحها سه هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
او افزود: بیشترین سرمایه گذاری در ساخت اقامتگاهها و مجتمعهای چند منظوره گردشگری است که ۱۸ مجتمع بین راهی، هشت باب هتل و چهار منطقه نمونه گردشگری در حال احداث است.
مدیرکل میراث صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ادامه داد: شهرستانهای اراک، محلات، ساوه، دلیجان و خمین بیشترین سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را در بین شهرستانهای ۱۲ گانه استان به خود اختصاص دادهاند.