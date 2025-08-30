با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳ طرح بهداشتی و درمانی در استان یزد به بهره‌برداری رسید که برای اجرای آنها در مجموع ۸۴۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، این طرح‌ها شامل ۴ مرکز خدمات جامع سلامت، ۲ خانه بهداشت، ۴ مرکز اورژانس، یک مرکز دیالیز، یک مرکز سی‌تی آنژیو و یک بیمارستان است که در مناطق مختلف استان یزد اجرا شده‌اند.

دکتر ظفر قندی در این سفر از اجرای طرح جامع سلامت در استان یزد خبر داد که این طرح، با متناسب با شرایط استان یزد اجرایی خواهد شد.

وی افزود در این سفر ضمن بازدید از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان یزد نیازمندی‌ها و مشکلات حوزه سلامت بررسی و در طرح جامع سلامت استان یزد برای رفع آن تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یزد را یکی از استان‌های خوب کشور در حوزه سلامت دانست که البته باید توجه بیشتری به ارتقای خدمات این حوزه شود.

بازدید از بیمارستان در حال ساخت حضرت زینب (س) اشکذر، بازدید ازطرح توسعه بیمارستان‌های بافق، بهاباد و میبد، افتتاح آزمایشگاه مرکزی بافق و پایگاه اورژانس شهری شهید حبیبیان این شهرستان، بهره برداری از بخش دیالیز و آندوسکوپی بیمارستان ضیایی و مرکز جراحی بی‌بی خاور اردکان، افتتاح مراکز خدمات جامع سلامت سانیچ و دهشیر تفت و بخش سی تی آنژیوگرافی بیمارستان شهید دکتر رهنمون از برنامه‌های سفر دوروزه دکتر ظفرقندی به یزد بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیروز وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شد.