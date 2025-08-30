افتتاح ۱۸ طرح شهرداری بوشهر در هفته دولت
در آیینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر چندین طرح عمرانی شهرداری بوشهر همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شهردار بوشهر در آئین افتتاح طرحهای عمران شهری بوشهر با اشاره به اینکه همزمان با هفته دولت ۱۸ طرح شهرداری بوشهر به بهرهبرداری رسیده است، گفت: این ۱۸ طرح با ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسیده که نمونه آن بوستان ۳ هکتاری تنگکها با اعتبار ۳۷ میلیارد تومان است.
حسین حیدری افزود: از دیگرطرحهایی که به زودی به بهرهبرداری میرسد طرح گذر غرب تنگکها و در جوار بوستان ۳ هکتاری است که ۱۵۰ متر در طول معارض با پدافند هوایی دارد که در صورت اعلام نتیجه از سوی فرمانده پدافندهوایی، یکی از شریانهای حیاتی شهر بوشهر خواهد بود.
وی اضافه کرد: ازسرگیری ساخت فانوس دریایی پس از تعطیلی چندروزه و بهره برداری از آن تا پایان سال، آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آتش نشانی در محلات جنوبی، ادامه آسفالت سطح شهر تاپایان سال و بهره برداری از ۱۰۰ کوچه دیگر، بازسازی شماری از بلوارها و افزایش نمادهای شهری، افزوده شدن ۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری و افزوده شدن ماشین آلات عمرانی واختصاص مینی بوس برای سرویس دهی در محلات از دیگر طرحهایی بود که به آن اشاره شد.
شهردار بوشهر از جابجایی مرکز یا پایگاه پسماند هم خبر داد و گفت: چهار سال است برای این پایگاه اعتبار گذاشتهایم، اما منطقه انتخابی با مخالفت مواجه شد و موفق به جابجایی آن نشدیم، اما اکنون منطقه دیگری برای آن در نظر گرفتهایم که اعتبار اولیه آن برای دستگاه پردازش ۸۰ میلیارد تومان است که ۲۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در مناقصه است.
حیدری بیان کرد: برای ساخت این پایگاه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و از آنجایی که راه دسترسی آن بالای ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، با کمک سازمان برنامه و بودجه امیدواریم این اتفاق رخ دهد و هیچ مشکلی برای منطقه تنگستان نخواهد داشت.
احسان جهانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم در این آئین گفت: توجه به شهرداریها میتواند منجر به توسعه بیشتر، ایجاد اشتغال و زیست پایدار شود.