افتتاح ۱۸ طرح شهرداری بوشهر در هفته دولت

در آیینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر چندین طرح عمرانی شهرداری بوشهر همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.