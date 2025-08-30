به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر مسئول طلیعه عطر مشکات بابیان این خبر گفت: قرارا است در ۱۱ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ جشنی در بوستان مردم با حضور اقشار مختلف به مناسبت آغاز امامت مهدی موعود برگزار شود.

راضیه مظاهری هدف از برگزاری این جشن مردمی را ترویج فرهنگ مهدویت بیان کرد که قرار است همراه باجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی باشد.

همچنین در این جلسه از پوسترنشست علمی پژوهشگران و سخنرانان حوزه مهدویت رونمایی شد.

علاقمندان به شرکت در این نشست علمی می‌توانند آثار خود را با موضوع فرهنگ مهدوی تا ۲۰ مهر به دبیرخانه موسسه طلیعه عطرمشکات همدان ارسال کنند.