معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان پیش بینی کرد تا پایان شهریور، روند خاموشی بخش خانگی در استان به حداقل ممکن برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ اسماعیل طاهری افزود: با پیگریهای صورت گرفته از وزارت نیرو، خبر لغو خاموشی در استانهای مجاور صحت ندارد.
وی گفت: اکنون ۴۳۰ مگاوات ناترازی برق از استانهای مجاور تامین میشود.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: مصرف استان دو هزار و ۵۰۰ مگاوات است و حدود ۵۰۰ مگاوات نیز مدیریت مصرف اعمال میشود.
هرمزگان ۸۳۰ هزار مشترک دارد.
۶۰ درصد برق هرمزگان در بخش خانگی مصرف میشود.