معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان پیش بینی کرد تا پایان شهریور، روند خاموشی بخش خانگی در استان به حداقل ممکن برسد.

پایان شهریور، کاهش خاموشی بخش خانگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ اسماعیل طاهری افزود: با پیگری‌های صورت گرفته از وزارت نیرو، خبر لغو خاموشی در استان‌های مجاور صحت ندارد.

وی گفت: اکنون ۴۳۰ مگاوات ناترازی برق از استان‌های مجاور تامین می‌شود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: مصرف استان دو هزار و ۵۰۰ مگاوات است و حدود ۵۰۰ مگاوات نیز مدیریت مصرف اعمال می‌شود.

هرمزگان ۸۳۰ هزار مشترک دارد.

۶۰ درصد برق هرمزگان در بخش خانگی مصرف می‌شود.