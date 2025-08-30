به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان دیروز در جمع نمازگزاران در مسجد جامع بوکان ضمن تبریک هفته دولت گفت: در این هفته در ۶۲ روستای این شهرستان طرح‌های آبادانی معابر و زیرساخت‌ها به بهره برداری رسید و در ۴۱ روستا آسفالت‌ریزی معابر و طرح‌های هادی اجرا شده‌است.

خشایار صنعتی افزود: شهر بوکان در زمینه زیرساخت‌های رفت و آمد و مسائل عمرانی با مشکلات جدی مواجه است که این وضعیت، کیفیت زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است، از این‌رو، چالش‌های عمده از جمله احداث پل بر روی رودخانه سیمینه‌رود به‌عنوان یک ضرورت مهم در دستور کار قرار گرفت و تلاش کردیم تا با تحقق این خواسته‌های دیرین، چالش‌ها را به حداقل برسانیم.

صنعتی اظهار کرد: در طول یک سال اخیر، با همکاری معتمدین و بزرگان شهر و با هم افزایی و همدلی، فارغ از هرگونه تنوع فکری تلاش کردیم تا با یکپارچگی در عزم و اراده به نیاز‌ها و مطالبات مردمی که در عرصه‌های گوناگون مطرح کرد‌ه‌اند، پاسخ مناسبی دهیم.

وی گفت: مسئله تنش آبی به‌ویژه در شرایط کنونی بر اهمیت توجه به مصرف بهینه و فرهنگ‌سازی در این حوزه می‌افزاید و از مردم تقاضا دارم که اصول صحیح مصرف و الگوی صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهند و ما نیز با برنامه‌ریزی‌های مؤثر، تلاش کرده‌ایم تا آثار این تنش خشکسالی را در شهر و روستا‌ها کاهش دهیم.

صنعتی تأکید کرد: جذب سرمایه گذاران برای ایجاداشتغال، توسعه دو منطقه تفرجگاه کیوه رش و نالشکینه در بوکان، ساماندهی متکدیان، مدیریت پسماند درشیخلر و سایر مسائل اجتماعی از اولویت‌های کاری در برنامه ریزی شهری است و برنامه‌های دقیقی برای حل این چالش‌ها تدوین شده و وارد مرحله عملیاتی می‌شود.