به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: این عملیات با اعتبار ۲۳میلیارد ریال اجرا شد.

نصرآبادی افزود: همچنین در یک سال گذشته ۲۵۴هکتار نگهداری پارک جنگلی و فضای سبز با اعتبار ۱۷میلیارد ریال انجام شد.

به گفته وی همچنین در این مدت ۲۱۳ هکتار آبیاری سنواتی با اعتبار ۴۸میلیارد ریال اجرا شد.

وی افزود:همچنین در حوزه نهال کاری، بذرکاری و مدیریت روان آب‌های سطحی به مساحت دو هزار و ۲۶۱ هکتار و اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال در یک سال گذشته انجام شده است.