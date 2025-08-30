پخش زنده
امروز: -
۳۴۹ هزار اصله نهال در حوزه جنگل کاری خراسان جنوبی در یک سال گذشته اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: این عملیات با اعتبار ۲۳میلیارد ریال اجرا شد.
نصرآبادی افزود: همچنین در یک سال گذشته ۲۵۴هکتار نگهداری پارک جنگلی و فضای سبز با اعتبار ۱۷میلیارد ریال انجام شد.
به گفته وی همچنین در این مدت ۲۱۳ هکتار آبیاری سنواتی با اعتبار ۴۸میلیارد ریال اجرا شد.
وی افزود:همچنین در حوزه نهال کاری، بذرکاری و مدیریت روان آبهای سطحی به مساحت دو هزار و ۲۶۱ هکتار و اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال در یک سال گذشته انجام شده است.