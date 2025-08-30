به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: گیلان دارای ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار است که تا امروز ۱۸۰ هزار هکتار آن معادل ۷۷ درصد برداشت شده است.

وی با اشاره به اهمیت برداشت ماشینی گفت: ۹۰ درصد شالیزار‌های استان ماشینی برداشت شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به پایداری شرایط جوی تا پایان هفته، به شالیکاران توصیه کرد: از شرایط مناسب جوی برای شتاب دهی دروی شالیزار‌ها استفاده کنند.