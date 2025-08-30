طی آئینی با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۳ پروژه راهداری در شهرستان اردبیل با اعتبار ۵۶۹ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علی نیکزاد در حاشیه افتتاح این پروژه‌ها در بازدید از طرح‌های در دست اجرا، با بیان اینکه نگاه ما معطوف به بودجه استانی نیست گفت: عمده پروژه‌هایی که از آنها بازدید به‌عمل‌آمده و مورد پیگیری واقع شده‌اند، اعتبارات آنها از منابع ملی اخذ شده است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه آسفالت محور میراشرف تا گندیشمین افزود: این مسیر ۴۲ کیلومتری پرتردد، پیش‌ازاین به‌عنوان یک راه حادثه‌خیز شناخته می‌شد که با پیگیری‌های صورت گرفته و با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان اصلاح و آسفالت شده است.

نایب رییس مجلس بیان کرد: به درخواست مردم روستای گندیشمین، بازگشایی مسیر تاریخی «دوجاق» که راه ارتباطی قدیمی بین مشکین‌شهر و اردبیل است، باهمت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و بخشداری ثمرین بازگشایی و اصلاحات ضروری از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز و اصلاح قوس‌های قائم در آن انجام شده است.

علی نیکزاد همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی محلات سیزده‌گانه اردبیل خبر داد.

وی افزود: این مبلغ از محل اعتبارات ملی متمرکز در وزارت راه و شهرسازی اخذ شده که برای طرح‌های مختلف عمرانی در محلات سیزده‌گانه اردبیل برای احداث ۵ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، تسریع در احداث پردیس کانون فکری کودکان در پارک وحدت، اجرای طرح‌های رفاهی، خدماتی و زیباسازی در پارک ملایوسف هزینه خواهد شد.