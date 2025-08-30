استاندار قزوین با اشاره به نقش برجسته ارتش در کنار ملت، این نیرو را یک ظرفیت بزرگ و ارزشمند در استان برای حفظ آرامش و امنیت دانست و از عملکرد ارتش در جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد.

ارتش، ظرفیت ارزشمند استان در تامین امنیت و آرامش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر سرتیپ علی کریمی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین به مناسبت هفته دولت با استاندار دیدار کرد.

استاندار در این دیدار با اشاره به درخشش ارتش در جنگ ۱۲ روزه به واسطه توان لجستیکی، اظهار داشت: ارتش در همه جا معمولاً نقش برجسته‌ای دارد و ما نیز در کنار شما هستیم و نیاز باشد کمک خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه تنها با رژیم صهیونیستی رو‌به‌رو نبودیم، بلکه تمام دنیا کشور ما را رصد می‌کردند، افزود: عملکرد ما به گونه‌ای بود که خودشان آتش‌بس اعلام کردند.

وی با اشاره به وضعیت خاص کشور و رصد دائمی آن توسط دنیا، از آرامش حاکم بر استان و زندگی عادی مردم ابراز خرسندی کرد.

ارتش آماده خدمت‌رسانی به مردم قزوین است

امیر سرتیپ علی کریمی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین هم با اشاره به فعالیت‌های استانداری در ۵-۶ ماه اخیر، از دغدغه‌مندی و پیگیری مشکلات استان توسط استاندار قدردانی کرد و حضور و حمایت وی را باعث دلگرمی نیرو‌های مسلح دانست.

امیر کریمی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، جلسات شورای تامین به صورت منظم برگزار و تمهیدات لازم اندیشیده شد، اظهار داشت: با تدابیر استاندار که در کنار نیروی مسلح بودند، ما کمترین مشکلات را داشتیم.

وی حضور استاندار را مایه قوت قلب برای نیرو‌های مسلح و همکاران وی عنوان کرد که باعث حفظ و ارتقای آمادگی آنان شده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین با اعلام آمادگی صد در صدی نیرو‌های مسلح، ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های استاندار، این مسیر ادامه یابد.

وی با تشریح شعار ارتش مبنی بر “ارتش فدای ملت”، تاکید کرد: انشاءالله با حمایت‌های شما این مسیر را ادامه دهیم.