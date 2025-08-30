به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری استان، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را نعمتی بزرگ و آزمونی الهی دانست و گفت: مدیریت‌ها و قضاوت‌ها فرصتی برای خدمت به خلق الهی و خرید آخرت است و باید در این مسیر با نفس شیطانی مبارزه کرد.

آقای رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم با قدردانی از تعامل مطلوب مجموعه قضایی استان، بر ضرورت تغییر ریل توسعه استان تأکید کرد و گفت: امروز در شاخص‌های عمده همچون درآمد سرانه، آموزش و بهداشت در رتبه‌های پایین کشور قرار داریم و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌ها را در اولویت قرار دهیم.

وی با اشاره به همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان افزود: این همایش نقطه عطفی برای توسعه استان بود و باید با حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران، فعال‌سازی مرز‌ها و تغییر نگاه‌ها، از این مقطع تاریخی برای پیشرفت استان به نحو احسن استفاده کنیم.

عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این آیین با تشریح اقدامات دستگاه قضایی، اجرای ۱۰۰ درصدی قانون الزام تنظیم سند رسمی و عملیاتی شدن دادگاه‌های صلح در استان را از دستاورد‌های مهم برشمرد و گفت: با وجود کمبود قاضی، بیش از ۱۶۰ قاضی جدید جذب شده و زمان رسیدگی به پرونده‌ها به کمتر از ۶۰ روز کاهش یافته است.

وی افزود: ۹ دادگستری در سطح استان در حال احداث و تجهیز است و تمامی ظرفیت قضایی استان در خدمت مردم قرار دارد.

در پایان این مراسم، از قضات و کارکنان نمونه دادگستری آذربایجان‌غربی تجلیل و کارنامه قضات برتر اعطا شد.