شاخص کل با اُفت ۳۵ هزار و ۳۴۴ واحدی به ارتفاع ۲،۳۹۵،۶۹۴ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با کاهش ۷ هزار و ۸۱ واحدی به سطح ۷۵۳ هزار و ۸۴۶ واحد رسید.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۹ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۸۴ نماد (۱۰ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۸۰۰ نماد (۹۰ درصد) بوده است.

در معاملات روز جاری شاهد ورود ۳۸۹ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.

گفتنی است که در معاملات روز جاری ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

"فارس" با ۶۲۸۲ واحد بیشترین تاثیر منفی را را بر شاخص کل داشت.