اقبال بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای تولید و اشتغال در استان بوشهر
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: از یک سال و نیم گذشته تا کنون، مجوز ۱۵ طرح با سرمایه ۱۶۳ میلیون دلاری از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای استان بوشهر صادر شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول زارعی بیان کرد: استان بوشهر به دلیل صادرات و واردات دریایی، صنایع مختلف کشاورزی، شیلات و وجود ذخائر نفت و گاز از اهمیت اقتصادی بالایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا در یکونیم سال گذشته مجوز ۱۵ طرح با سرمایه ۱۶۳ میلیون دلاری از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای استان بوشهر صادر شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر ادامه داد: بخشی از سرمایه گذاریها در استان، مربوط به ایرانیان مقیم کشورهای دیگر به ویژه کشورهای خوزه خلیج فارس است.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاران با وجود تنگناهای تحریم، اقبالشان برای سرمایه گذاری در تولید، اشتغال و تجارت در استان بوشهر روز به روز بیشتر میشود.
زارعی عنوان کرد: از رقم ۱۶۳ میلیون دلاری که سرمایه گذاران مجوز سرمایهگذاری گرفتند، ۲۲ میلیون دلار آن به ارزش ریالی هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب تجهیزات وارد کشور شده است.
وی بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال را از مزایای سرمایه گذاری عنوان کرد.