اقبال بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای تولید و اشتغال در استان بوشهر

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: از یک سال و نیم گذشته تا کنون، مجوز ۱۵ طرح با سرمایه ۱۶۳ میلیون دلاری از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای استان بوشهر صادر شده است.