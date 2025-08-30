عضو شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته، از افت شدید تولید مبلمان خبر داد.

آقای علیرضا عباسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه وضعیت فعلی تولید مبلمان چندان مطلوب نیست گفت: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از کارگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در صنعت مبلمان سه مرحله تأمین، تولید و توزیع وجود دارد، اما مشکل اصلی ما در بخش تأمین مواد اولیه است. میان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی واسطه‌ها و دلال‌هایی وجود دارند که مواد اولیه را به صورت انحصاری در اختیار می‌گیرند و با قیمت بالا به تولیدکنندگان می‌رسانند. همین موضوع موجب افزایش قیمت محصول نهایی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم شده است.

عباسی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان ادامه داد: قطعی‌های مکرر برق، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، آسیب جدی به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و روند تحویل کالا به مشتریان را مختل ساخته است. این شرایط باعث شده تولیدکنندگان نتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.

عضو شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته میزان افت تولید در سال جاری را چشمگیر دانست و گفت: نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش تولید داشته‌ایم. این رقم بسیار بالاست و نشان می‌دهد وضعیت کارگاه‌ها بحرانی است. بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به فروش ابزار و تجهیزات خود شده‌اند و کارگران بیکار مانده‌اند.

عباسی در پایان تأکید کرد: صنعت مبلمان نیازمند یک برنامه‌ریزی اساسی برای حمایت از تولیدکنندگان است، در غیر این صورت شاهد تعطیلی بیشتر واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری در این بخش خواهیم بود.