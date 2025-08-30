پخش زنده
مسابقه تاتنهام و بورنموث، دیدار تیمهای چلسی و منچستریونایتد با فولام و برنلی و بسکتبال قهرمانی اروپا بین دو تیم لیتوانی و آلمان، از شبکههای ورزش و سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب رقابتهای هفته سوم لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۶_۲۰۲۵، دیدار تاتنهام و بورنموث از شبکه ورزش پخش می شود..
برنامه «مثبت ورزش»، این مسابقه را ساعت ۱۷:۳۰، با گزارشگری حسین اسماعیلی و به صورت زنده پخش می کند.
همچنین دو دیدار حساس از رقابتهای لیگ برتر انگلیس، از شبکه سه پخش می شود. در این مسابقات، تیمهای چلسی و منچستریونایتد به ترتیب به مصاف فولام و برنلی میروند.
شبکه سه سیما در قالب برنامه «گزارش ورزشی»، دو دیدار جذاب از رقابتهای لیگ برتر انگلستان را به صورت زنده برای علاقهمندان پخش خواهد کرد.
در نخستین بازی، تیم فوتبال چلسی به مصاف همشهری خود فولام خواهد رفت. این دیدار ساعت ۱۵:۰۰ با گزارش حسین رضایی پخش میشود.
در دومین بازی، منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی خود میزبان برنلی خواهد بود. این مسابقه نیز همان روز ساعت ۱۷:۳۰ با گزارش نیما تاجیک پخش می شود.
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات یورو بسکتبال ۲۰۲۵، دیدار بین دو تیم لیتوانی و آلمان را از ساعت ۱۴، با گزارشگری ابوذر مارکولایی به صورت زنده در برنامه «مثبت ورزش» پوشش خواهد داد.
یوروبسکت ۲۰۲۵ چهلودومین دوره از رقابتهای قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بینالمللی که هر چهار سال یکبار و بهوسیله فیبا اروپا برگزار میشود. مانند سه دوره گذشته، این رقابتها نیز بهصورت مشترک در چند کشور برگزار خواهد شد.