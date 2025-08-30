پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه زنجان گفت: همزمان با هفته دولت، ۴۸ طرح مهم مخابراتی و همراه اول در استان با اعتباری بیش از ۷۰۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شبستانی روز شنبه در مراسم افتتاح این طرحها، گفت: این طرحها در حوزه فیبر نوری، ارتباطات سیار، دیتا، شبکه، سوئیچ و یو اس او به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان، گفت: افتتاح همزمان ۴۸ طرح مخابراتی، نشاندهنده عزم و تلاش مجموعه مخابرات منطقه برای ارتقای خدمات و دسترسی حداکثری عموم مردم به فناوریهای نوین است.
شبستانی افزود: این طرحها در بخشهای مختلف ارتباطی شامل تأسیس و ارتقای سایتهای ۲ G، ۳ G و ۴ G، ایجاد بستر اینترنت پرسرعت، اجرای ۱۹ مسیر فیبر نوری جدید، توسعه و ارتقای ۶ سایت، بهینهسازی ارتباطات سیار، توسعه شبکه انتقال، تقویت سیستم پاور و راهاندازی پورتهای اینترنت پرسرعت خانگی و تجاری به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: اجرای این طرحها علاوه بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ظرفیت و پایداری شبکه، رفع نیازهای ارتباطی شهرها و روستاها و رضایت بیشتر مشترکان استان را فراهم خواهد ساخت.
مدیر مخابرات منطقه زنجان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، مخابرات منطقه بتواند خدمات و سرویسهای با کیفیت بالا و مناسب را در اختیار شهروندان قرار دهد.