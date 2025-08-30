معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از آماده‌سازی دمو دستیاران هوش مصنوعی توسط دانشگاه‌ها و تحویل آن به وزارتخانه‌ها تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: دومین جلسه ارائه نسخه اولیه دستیار هوش مصنوعی وزارتخانه‌ها امروز با حضور ۶ دانشگاه کشور برگزار شد.

وی افزود: در مرحله بعد، دانشگاه‌ها به‌عنوان مجریان این طرح، نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی را آماده و تا پایان امسال به وزارتخانه‌ها ارائه خواهند کرد.

افشین تأکید کرد: این طرح در سه فاز اصلی اجرا می‌شود که نخستین مرحله آن به پیاده‌سازی قوانین اختصاص دارد و مراحل بعدی شامل ورود به فرآیند‌های اجرایی و تکمیل دستیاران هوشمند خواهد بود