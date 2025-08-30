از زمان بازداشت «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی مقیم در فرانسه به دلیل فعالیت‌های حمایتی از آرمان مردم فلسطین و مردم مظلوم غزه بیش از شش ماه می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این اقدام ضد حقوقی و انسانی در کشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان می‌داند انجام شده است.

کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۱۳ شبکه آفتاب گفت: این بازداشت در اسفند ۱۴۰۳ رخ داده و از آن زمان تاکنون بیش از شش ماه می‌گذرد.

خدیمی افزود: تحقق معیار‌های دوگانه حقوق بشری توسط کشوری صورت گرفته که خود را مدعی آزادی بیان معرفی می کند که در تناقض با اسناد مهم بین المللی است.

او تصریح کرد: تاکنون کشور فرانسه حتی اجازه داشتن وکیل را هم به این شهروند نداده است که به زعم بنده و بسیار دیگری از کارشناسان این یک نوع گروگان گیری سیاسی است.