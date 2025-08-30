پخش زنده
همزمان با هفته دولت، چند طرح عمرانی و خدماتی شهرداری زرآباد از توابع بخش صفائیه شهرستان خوی با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم، طرح تجهیز و خرید ماشینآلات عمرانی با ۱۵۵ میلیارد ریال و همچنین ساماندهی میادین اصلی شهر شامل نصب سیستم روشنایی، نورپردازی و آبنما با ۶ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همچنین چندین طرح خدمات شهری و خرید دستگاههای نیمهسنگین از جمله کامیون و لودر از دیگر پروژههای افتتاحی هفته دولت در زرآباد بود.
از سوی دیگر، در یک اقدام جهادی و با همکاری مردم و مسئولان محلی، مسیر دسترسی به زیارتگاه «میرفتاح آقا» پس از سالها انتظار آسفالتریزی شد. این طرح در مدت یک ماه و با هزینهای اندک وبا همیاری مردم اجرا شد و دسترسی زائران به این مکان مذهبی را تسهیل کرد.
غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی در آیین افتتاح طرحها با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری و بخش صفائیه، این طرحها را گامی مهم در مسیر عمران و آبادانی منطقه دانست.