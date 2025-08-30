به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان خوسف در برنامه دروازه دولت صدا و سیما گفت: این شهرستان با جذب بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف، رتبه اول استان را دارد و به زودی نیز ۲۳ میلیون دلار سرمایه گذاری جدید در بخش چدن خوسف انجام خواهد شد.

قلی زاده همچنین با اشاره به ظرفیت خوسف در تولید انرژی خورشیدی افزود: هم اکنون در شهرستان خوسف ۱۸ مگاوات برق از ۷۶ نیروگاه خورشیدی تولید می‌شود که مصرف روزانه شهرستان را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه در این هفته نیز عملیات اجرایی نیروگاه ۵۰ مگاواتی آغاز می‌شود گفت: تا پایان سال ۳۵ مگاوات به شبکه تولید برق افزوده خواهد شد و تا سال آینده ظرفیت تولید به ۹۰ مگاوات خواهد رسید.

فرماندار خوسف با اشاره به اینکه این شهرستان بیشترین ذخایر معدنی و بیشترین تعداد معادن را پس از طبس در استان دارد افزود: ۳ معدن طلا با اشتغال ۶۰۰ نفر فعال است و چهارمین معدن نیز به زودی با اشتغال ۴۰۰ نفر افتتاح خواهد شد.

قلی زاده گفت: هفته دولت امسال با رویکردی هدفمند، ۸۵ طرح مختلف در این شهرستان با اعتباری ۶۵۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.