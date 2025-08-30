شهرستان بردسکن در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی، موفق عمل کرده و به یک الگو در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی اتاق اصناف کشاورزان بردسکن با حضور استاندار خراسان رضوی، گفت: برای ساخت این نیروگاه با مشارکت هزار و ۷۰۰ کشاورز، ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و ۶۰ حلقه چاه موتور کشاورزی از برق تولیدی آن برخوردار می‌شوند.

علیرضا خدابنده افزود: براساس مصوبه وزیر نیرو، شرکت برق متعهد شده است چاه موتور‌های کشاورزی که اقدام به راه اندازی نیروگاه‌های تجدید پذیر کرده‌اند، را از خاموشی‌ها مستثنی کند.

او ادامه داد: سال گذشته و امسال به خاطر شرایط بحرانی که در تامین برق داشتیم، این مصوبه اجرا نشد، ولی برای تابستان سال آینده، این مصوبه را در سه شهرستان بردسکن، کاشمر و خلیل آباد اجرا خواهیم کرد.

این مسئول یادآور شد: ظرفیت تولید برق‌های تجدید پذیر استان در سال گذشته ۱۲۷ مگاوات بود که هم اینک به ۱۹۰ مگاوات رسیده است و درصدد هستیم تا پایان امسال این ظرفیت را به ۴۰۰ مگاوات در استان افزایش دهیم.

وی از وفاق و همدلی مجموعه مدیریتی استان به ویژه استاندار قدردانی و ابراز امیدواری کرد بتوان با تولید هزار مگاوات برق در خراسان رضوی، مشکل ناترازی انرژی را در استان رفع کرد.

فرماندار بردسکن هم در این مراسم به اقدامات انجام شده در حوزه نیروگاه‌های تجدید پذیر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴۰ نیروگاه با ظرفیت شش و شش دهم مگاوات وارد مدار شده است و ۶۰ نیروگاه دیگر با ظرفیت سه و شش دهم مگاوات در دست اجراست.

محمد جواد صفرنژاد بر هوشمندسازی پست‌های توزیع تاکید کرد و از استاندار خراسان رضوی است در این حوزه، دستگاه‌های مورد نیاز را به شهرستان اختصاص دهد.



وی طول خطوط شبکه‌های برق شهرستان بردسکن را هزر و ۷۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: برق تولیدی شهرستان بردسکن در پیک بار ۵۴ مگاوات است که با توجه به اشتراک بیش از ۴۲ هزار نفر، ۴۵ درصد مصارف در بخش کشاورزی و مابقی آن در حوزه خانگی و صنعت است.

این مسئول همچنین با اشاره به آمادگی ادارات برای ساخت پنل‌های خورشیدی در شهرستان، افزود: فرمانداری شهرستان بردسکن با تولید ۱۰ کیلووات با استفاده از باتری، به محض خاموشی برق به صورت خودکار وارد مدار و برق مورد نیاز تولید می‌شود.