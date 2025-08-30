پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی هزینه کرد ۶۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن محرومان و تأمین فضاهای جانبی منازل مددجویان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: در یک سال گذشته، ۳۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان برای ساخت مسکن روستایی و شهری و ۲۵ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان برای تأمین فضاهای جانبی منازل مددجویان زیرپوشش این نهاد هزینه شده است.
عرب با تأکید بر این که تأمین مسکن مناسب و ایمن برای اقشار کمدرآمد یکی از اولویتهای اصلی این نهاد حمایتی است، گفت: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته است.
عرب با تأکید بر اهمیت تأمین فضاهای جانبی منازل مددجویان افزود: کمک به احداث فضاهایی نظیر آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و گازکشی و تعمیرات مسکن نیز در دستور کار قرار دارد و در یک سال گذشته، برای ۲۰۵۰ واحد مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان هزینه شده است.
وی افزود: که کمیته امداد تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت خیران، مشارکت نهادهای حاکمیتی و منابع داخلی، کیفیت زندگی مددجویان را ارتقا دهد و توجه به مسکن محرومان نه تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی است، بلکه پایهای برای خروج از فقر و حرکت به سوی توانمندسازی پایدار به شمار میرود.
وی همچنین به روشهای کمک خیران نیکاندیش برای ساخت مسکن محرومان اشاره کرد و افزود: نیکوکاران میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری از طریق کافهبازار، یا مراجعه به مراکز امداد در سراسر استان، این نهاد را در ارائه خدمات گستردهتر در زمینه مسکن محرومان یاری کنند.