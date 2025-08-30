پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان امروز صاف است و انتظار می رود در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با اشاره به سرعت باد امروز شنبه هشتم شهریور در قم گفت: سمت باد شرقی و سرعت باد 25 تا 45 کیلومتر بر ساعت است.
وی ادامه داد: فردا یکشنبه هم وضعیت جوی به همین منوال خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: کمینه دما فردا 21 درجه سانتی گراد و بیشینه دما هم با یک درجه افزایش نسبت به امروز به 39 درجه سانتی گراد خواهد رسید.