کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان امروز صاف است و انتظار می رود در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی داشته باشیم.

وزش باد و گرد و غبار محلی در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با اشاره به سرعت باد امروز شنبه هشتم شهریور در قم گفت: سمت باد شرقی و سرعت باد 25 تا 45 کیلومتر بر ساعت است.

وی ادامه داد: فردا یکشنبه هم وضعیت جوی به همین منوال خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: کمینه دما فردا 21 درجه سانتی گراد و بیشینه دما هم با یک درجه افزایش نسبت به امروز به 39 درجه سانتی گراد خواهد رسید.