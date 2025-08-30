پخش زنده
سمینار سالانه مجوز باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این سمینار که از ۴ تا ۶ شهریور (۲۶ تا ۲۸ آگوست) در مالزی برگزار شد تا نمایندگان کشورهای آسیا درباره مجوز باشگاهی و فوتبال حرفهای در آسیا و کنفدراسیونهای عضو آسیا به بحث و بررسی بپردازند.
این سمینار با ارائهای در مورد فصل جدید مسابقات باشگاهی AFC آغاز شد و پس از آن مروری بر چشمانداز فوتبال حرفهای در سراسر آسیا و بررسی در مورد نقشه راه صدور مجوز باشگاهی و اصول کلیدی رشد فوتبال باشگاهی و حرفهای شدن فوتبال زنان پرداختند.
ویندزور جان، دبیرکل AFC، در این سمینار گفت: سال گذشته، مسابقات باشگاهی اصلاحشده و مورد انتظار ما با موفقیت فوقالعادهای آغاز شد و از بسیاری جهات، مسیر فوتبال باشگاهی در آسیا را تغییر داد. همه ما میدانیم که چشمانداز AFC این است که یک کنفدراسیون الگو باشد و اطمینان حاصل کند که فوتبال ورزش شماره یک آسیا است. برای دستیابی به این هدف، باید به توسعه مداوم باشگاههای خود متعهد بمانیم. فوتبال حرفهای به سرعت در حال تکامل است و AFC نه تنها باید همگام با آن پیش برود، بلکه باید استانداردهای جدیدی از تعالی را نیز تعیین کند، به همین دلیل این سمینار از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از اجرای آزمایشی و محدود مجوز حرفهای فوتبال زنان در نظر دارد دریافت مجوز توسط باشگاهها برای شرکت در مسابقات فوتبال زنان در سال ۲۰۲۸-۲۰۲۹ در قاره آسیا را اجباری کند.
جعفری و بلالی از ایران در این سمینار شرکت کردند.