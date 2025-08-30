مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: طبق سیاست‌های کلان، بخش تعاون باید ۲۵ درصد از نرخ رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد، اما هم‌اکنون این سهم تنها بین ۶ تا ۹ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شیخی با اشاره به در پیش بودن هفته تعاون گفت: طبق سیاست‌های کلان، بخش تعاون باید ۲۵ درصد از نرخ رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد، اما هم‌اکنون این سهم تنها بین ۶ تا ۹ درصد است و نیاز به بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌ها دارد.

وی، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ ریل سرمایه‌گذاری در بخش تعاون قرار داده شده، افزود: در استان یزد با دو چالش همزمان مواجهیم؛ کمبود نیروی کار در بخش کارگری و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌ویژه زنان. هم‌اکنون حدود ۲۸ هزار بیکار در استان وجود دارد که ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر آنان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.

شیخی همچنین با اشاره به خروج نخبگان از استان یزد و ورود بی‌رویه نیروی کار ساده، گفت: برای بهره‌مندی از ظرفیت قشر تحصیل‌کرده باید بر توسعه حوزه هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز کنیم. وی، یادآور شد که استان یزد در سال ۱۴۰۳ پس از تهران پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را با عدد ۵.۱ درصد به خود اختصاص داده است.

همچنین، معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد از برگزاری بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر با حضور ۱۸۰ شرکت تعاونی در ۲۵ گرایش خبر داد و افزود: سه تعاونی برتر از یزد در سطح ملی انتخاب شده‌اند که ۱۱ شهریور معرفی خواهند شد.