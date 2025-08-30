پخش زنده
امروز: -
با حضور معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در آیینی ۳۹ طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی و فرهنگی در شهرستان برخوار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جادههای محور شاپور آباد به دولت آباد، زیر گذر جاده شهید شالباف، ساختمان اداره گاز بخش حبیب آباد و کندروی جاده حبیب آباد به اصفهان از مهمترین طرحهایی هستند که با دو هزار میلیارد و ۴۰ میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسیدند.
همچنین اجرای ۱۱ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان برخوار آغاز شد.
نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در ناحیه صنعتی کمشچه، مجموعه گردشگری الله دادی و مجموعه تجاری شهرداری جبیب آباد از طرحهایی هستند که اجرای آنها با چهار هزار میلیارد و ۷۲۰ میلیون اعتبار آغاز شد.