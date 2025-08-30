بند‌های سرشاخه گیر، طرحی برای مقابله با سیلاب محسوب می‌شوند.

مقابله با سیلاب با بند‌های سرشاخه گیر

بند‌های سرشاخه گیر، طرحی برای مقابله با سیلاب است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با اشاره به اینکه تاکنون در منطقه این اداره کل در ساری و نوشهر ۲۰ بند سرشاخه گیر ساخته شده است گفت: ساخت ۱۰ بند سرشاخه گیر دیگر در سطح استان در دست مطالعه است که برای تکمیل آن نیاز به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

رحیمی افزود: جلوگیری از بروز سیلاب و ضریب آب گذری مطمئن برای کانال‌های انتقال آب با تله اندازی رسوبات و سرشاخه‌ها از مهمترین مزایای بند سرشاخه گیر است.

مهدی حسن پور و گزارشی در این زمینه: