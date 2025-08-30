بندهای سرشاخه گیر، طرحی برای مقابله با سیلاب محسوب میشوند.
مقابله با سیلاب با بندهای سرشاخه گیر
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با اشاره به اینکه تاکنون در منطقه این اداره کل در ساری و نوشهر ۲۰ بند سرشاخه گیر ساخته شده است گفت: ساخت ۱۰ بند سرشاخه گیر دیگر در سطح استان در دست مطالعه است که برای تکمیل آن نیاز به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.
رحیمی افزود: جلوگیری از بروز سیلاب و ضریب آب گذری مطمئن برای کانالهای انتقال آب با تله اندازی رسوبات و سرشاخهها از مهمترین مزایای بند سرشاخه گیر است.
مهدی حسن پور و گزارشی در این زمینه: