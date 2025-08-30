پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی رودبار از دستگیری اعضای باند خانوادگی سرقت طلافروشی در شهر منجیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به ارجاع پرونده سرقت طلا از یک طلا فروشی در شهر منجیل به ارزش ۳ میلیارد ریال، گفت: پلیس طی بررسیهای ویژه و تخصصی و جمعآوری آثار به جا مانده در صحنه جرم، هویت سارقان تحت تعقیب این پرونده را شناسایی کرد.
وی از دستگیری سارقان که پدر و مادر ۴۶ ساله و دختر ۲۱ ساله هستند با هماهنگی قضائی و دریافت نیابت در مخفیگاهشان در یکی از استانهای همجوار با کمک ماموران اداره آگاهی رودبار خبر داد و افزود: از متهمان ۶ رشته گوشواره و ۲ حلقه النگو که با سرگرم کردن فروشنده از داخل مغازه سرقت کرده بودند، کشف شد.