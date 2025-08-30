پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در طول یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۱۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا حداد پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران قم در این سازمان برگزار شد، گفت: در حوزه کالا و خدمات در طول یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۱۴ پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۹۹۵ پرونده مختومه و ۱۹۵ پرونده باقیمانده است که نشاندهنده عملکرد قابل قبول ۹۹ درصدی در این حوزه است.
وی گفت: این سازمان در سه حوزه تنظیم بازار، بهداشت و دارو و مبارزه با قاچاق کالا فعالیت دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به اینکه در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه ۳۲ اکیپ گشت سیار تشکیل شد، گفت: ۲۹۹ مورد بازرسی صورت گرفت که ۹۴ واحد متخلف و ۲۰۴ واحد بدون تخلف شناسایی و ۸۷ شناسایی و تشکیل پرونده شد.
حدادپور افزود: در ۱۲ ماه گذشته این واحدهای سیار ۱۱ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی انجام دادند که که از این تعداد ۵ هزار و ۵۸۷ واحد دارای تخلف و ۶ هزار و ۳۶۰ واحد بدون تخلف شناسایی شده و ۵ هزار و ۷۰۳ پرونده تشکیل شده و به این سازمان ارجاع داده شده است.
وی گفت: تخلفاتی مثل عدم درج قیمت، گرانفروشی و تقلب بیشترین پروندههای تشکیلشده در این مدت بوده است.