همزمان با برگزاری دومین کنگره بزرگداشت هشتهزار شهید گیلان، آیین اعزام هزار و ۵۱۳ دستگاه خودروی حامل جهیزیه به نوعروسان استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، صبح امروز همزمان با برگزاری دومین کنگره بزرگداشت هشتهزار شهید گیلان، آیین اعزام ۱۵۱۳ دستگاه خودروی حامل جهیزیه برای اهدا به نوعروسان استان با حضور آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان، هادی حقشناس استاندار گیلان، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان و دیگر مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.
این مراسم با یادآوری حماسههای ماندگار مردم گیلان در دوران دفاع مقدس همراه بود؛ دورانی که هزاران کامیون مملو از کمکهای مردمی از این خطه ولایتمدار با مدیریت آیت الله احسانبخش نماینده فقید ولی فقیه در گیلان، به سمت جبههها روانه میشد تا رزمندگان اسلام در خط مقدم پشتیبانی شوند و امروز پس از گذشت چهار دهه، همان روحیه ایثار و همدلی در قالب ۱۵۱۳ کامیون جهیزیه جلوهای تازه یافت و یادآور آن روزهای پرشور شد.