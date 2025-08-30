راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی و آبخیز داری منطقه در صدا و سیمای آبادان به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شناسایی آسیب های طبیعی و غیر طبیعی، نقش ارگان ها و سازمان ها، فرهنگ سازی مردمی و نقش آن، نقش رسانه و تولیدات رسانه ای و البته مطالبه گری از محور های این نشست بود.

بهروز رضایی، مدیر کل صدا و سیمای آبادان با بیان اینکه در چند سال اخیر با مشکل تنش آبی در کشور مواجه هستیم گفت: در راستای مطالبه‌گری صحیح و آموزش‌های عمومی با دستگاه‌های مختلف جلساتی را تشکیل داریم، همفکری شد و ایده‌هایی ارائه شد امیدواریم حاضران بتوانند از ظرفیت رسانه استفاده کنند تا نکات مورد نظر به صورت کارشناسی رفع شود

در این نشست مشترک احمد زاده مدیر اتاق اصناف کشاورزی آبادان هم حضور داشت که به نمایندگی از جامعه کشاورزی مطالباتی را مطرح کرد.

رضا جاوید رییس اداره محیط زیست آبادان محیط زیست یکی دیگر از مدیران حاضر در جلسه بود که با مطرح کردن چالش های حوزه آبخیزداری به بیان آسیب هایی پرداخت که محیط زیست را تحت الاشعاع قرار داده است.

غلامرضا فرجی، مدیر منابع طبیعی خرمشهر فرسایش زمین در اثر عوامل مختلف یکی از نتایج کاهش منابع آبی است که سبب ایجاد عوامل مختلفی شده است.

اینکه برای مقابله با این آسیب هم چه راهکار هایی برنامه ریزی شده و در دست اقدام است را نیز علی توکلی مدیر منابع طبیعی آبادان توضیح داد.

پیگیری مطالبات مردم و تولید برنامه های کارشناسی با توجه به مباحث مطرح شده برآیند این نشست ها در موضوعات مختلف در صدا و سیما است.