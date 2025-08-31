به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ هزار و ۳۸۶ واحد خون در گیلان برای کمک به بیماران نیازمند اهدا شده گفت: این میزان اهدای خون، ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

گیتی ایزددوست با بیان اینکه گیلان جزو ۱۰ استان برتر اهدای خون در کشور و همچنین در زمینه مصرف خون جزو ۵ استان نخست کشور است از اهدا کنندگان خواست با اهدای خون به کمک بیماران نیازمند بشتابند.

وی بیشترین نیاز به گروه‌های خونی را، گروه‌های O منفی، O مثبت و A مثبت اعلام کرد.