به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، طی روز‌های گذشته، با استقبال کم نظیر مخاطبان از جمله مقامات دولتی، کارشناسان و محققان و صاحبان صنایع مواجه شده است.

طی این مدت،سالن‌ها و غرف‌های محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه حمل و نقل و لجستیک بود. این استقبال به حدی است که تردد داخل سالن‌های نمایشگاه به سختی صورت می‌گیرد و داخل غرفه‌ها نیز، مسولان شرکت‌ها در حال گفت‌و‌گو با بازدیدکنندگان و عقد قرداد‌های تجاری هستند.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، در روز‌های گذشته همچنین شاهد حضور مقامات مختلف از وزارتخانه‌ها و مجلس شورای اسلامی بود. همچنین مقامات مختلف نیروی انتظامی و پلیس راهور نیز از نمایشگاه بازدید کردند.

حضور محققان، استان دانشگاه ها، کارشناسان و دانشجویان حوزه صنایع حمل و نقل هم پررنگ بود. حضور چند هیئت تجاری از کشور‌های همسایه از جمله هند، پاکستان و افغانستان نیز نوید روز‌های خوبی را برای صنعت حمل و نقل و لجستیک کشورمان می‌دهد.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

علی محتشم رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران گفت:این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالن‌های ۶،۷،۸-۹، ۱۰، ۲۷ و در فضایی بالغ بر ۹ هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده است.

وی افزود:در این دوره از نمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاه‌های آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنل‌ها و نشست‌های تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیاز‌های فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویداد‌های نوآورانه، آخرین نوآوری‌های این حوزه‌ها ارائه و برای رویدادها، فضا‌های خاصی در یکی از سالن‌های اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمت‌های نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوری‌هایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شده‌اند.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران تا نهم شهریورماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.