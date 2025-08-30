به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویر احمد، رئیس جهادکشاورزی شهرستان لنده گفت: دشت آبلش یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی در این شهرستان است که توسعه بخش کشاورزی در این منطقه و توجه به زیرساخت‌های آن علاوه بر رونق تولید در بخش کشاورزی شهرستان لنده زمینه اشتغال را نیز فراهم می‌کند.

مختار مشهدی زاده افزود: با وجود بیش از ۵۰۰ هکتار اراضی مستعد کشاورزی در منطقه آبلش این ظرفیت وجود دارد که سالانه حجم قابل‌توجهی از نیازمندی‌های شهروندان در شهرستان لنده و شهرستان‌های همجوار در زمینه صیفی‌جات و گندم و جو را تأمین کرده و زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در این منطقه فراهم شود.

مشهدی زاده با بیان اینکه طرح ۵۰۰ هکتاری دشت آبلش یکی از طرح‌های مهم کشاورزی در شهرستان لنده است که بیش از ۱۰ سال است مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر مشکلات اساسی از جمله، ضعف والتاژ برق رسانی پمپاژها، سالم و در مدار بودن بودن فقط دو دستگاه پمپاژ آب از هفت پمپاژ مورد نیاز، ضعف در آبیاری به موقع باعث شده که از سطح هکتار ۵۰۰ هکتاری این دشت فقط ۴۵ هکتار آن مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از سطح ۵۰۰ هکتار دست آبلش لنده ۲۰۰ هکتار آن زه کشی و تحت آبیاری تحت فشار است، گفت: شوری آب، نبود جاده بین مزارع و پرداخت نکردن تسهیلات به کشاورزان متقاضی باعث شده این ظرفیت بزرگ کشاورزی در دو کشت تابستانه و پاییزه کاملا مورد بهره برداری قرار نگیرد و از این ظرفیت مهم فقط ۴۵ هکتار مورد بهره برداری قرار گیرد.

دشت آبلش واقع در جنوب شهر لنده در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.