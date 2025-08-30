به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز مبارزه با تروریسم، شبکه نمایش امروز فیلم «ایستگاه فروتول»، پخش می کند، اثری بر اساس واقعیت که روایتگر سرگذشت جوانی سیاه‌پوست و مواجهه تلخ او با خشونت است.

«ایستگاه فروتول»، به نویسندگی و کارگردانی رایان کوگلر، ساعت ۱۷، پخش و یکشنبه ۹ شهریور در ساعت‌های یک بامداد و ۹، بازپخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اسکار گرانت جوان سیاه پوستی است که در آخرین روز سال مواد فروشی را کنار می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد تغییر کند و زندگی بهتری برای دختر و همسرش به وجود بیاورد. او به خاطر اهمال، شغلش را از دست داده، اما به کسی نگفته است. تا چند ساعت دیگر قرار است سال نو از راه برسد و او باید در مهمانی مادرش شرکت کند. اما یک اتفاق همه چیز را بهم می‌ریزد …

مایکل بی. جردن، ملونی دیاز، اوکتاویا اسپنسر، کوین دوراند، آریانا نیل و مایکل جیمز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مجموعه نمایشی «نرسیده به وصال»، از سوم شهریور از شبکه سلامت پخش می‌شود.

مجموعه «نرسیده به وصال»، به نویسندگی مهدی حاجی میرآقا، کارگردانی نادر برهانی مرند و تهیه کنندگی سید محمد حسین پورفاضلی، در ۳۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این مجموعه نمایشی با نگاهی نو به موضوعات سلامت روان، اتاق درمان و سلامت خانواده، تلاش دارد تا در قالبی داستانی و متفاوت، دغدغه‌های روز جامعه را به تصویر بکشد. لوگوی «نرسیده به وصال» با طراحی ساده، مینیمال و در عین حال معناگرا، هویت بصری این مجموعه را شکل داده و به عنوان نمادی از روایت‌های انسانی و عاطفی برنامه معرفی می‌شود.

‌مجموعه «نرسیده به وصال» با محوریت قصه‌هایی اجتماعی، تلاش دارد ضمن سرگرمی، مخاطبان را به تأملی عمیق در زمینه سلامت روان دعوت کند.