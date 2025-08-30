پخش زنده
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری نشست نظارتی مجلس در روز سه شنبه با حضور وزیر نیرو به منظور بررسی عملکرد او در مدیریت ناترازی انرژی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری نشست نظارتی مجلس در روز (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) با حضور وزیر نیرو، گفت: در این نشست عباس علی آبادی گزارش خود درخصوص عملکرد وزارتخانه در مدیریت ناتراژی انرژی و اجرای به تعهدات و برنامههای وزارت نیرو را ارائه خواهد کرد، همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و مسائل مرتبط به این حوزه و بررسی عملکرد وزارتخانه در بحث مدیریت ناترازی انرژی میپردازند.