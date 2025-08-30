به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری نشست نظارتی مجلس در روز (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) با حضور وزیر نیرو، گفت: در این نشست عباس علی آبادی گزارش خود درخصوص عملکرد وزارتخانه در مدیریت ناتراژی انرژی و اجرای به تعهدات و برنامه‌های وزارت نیرو را ارائه خواهد کرد، همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و مسائل مرتبط به این حوزه و بررسی عملکرد وزارتخانه در بحث مدیریت ناترازی انرژی می‌پردازند.