اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان رتبه برتر شاخصهای اختصاصی عملکرد را در استان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان گفت: نظر به ارزیابی عملکرد صورت گرفته از فعالیت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان اصفهان در سال ۱۴۰۳ بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد عمومی و اختصاصی ابلاغ شده، و با توجه به مصوبه کار گروه توسعه مدیریت اداره کل، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان موفق به کسب "رتبه برتر" در میان ۲۴ شهرستان ارزیابی شونده شده است.
سید علی اکبر محمدی افزود:کسب رتبه برتر بر اساس شاخصهای مهمی از جمله برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، رشد سرانه کتابهای منتشر شده، رشد هنرجویان آموزشگاههای تجسمی، موسیقی و سینمایی، رسانههای چاپی و غیر چاپی، ناشرین فعال، افزایش رشد کانونهای فرهنگی هنری مساجد، افزایش رشد طرح تلاوت نور و چندین عامل دیگر محقق شده است که در کسب این موفقیت نقش عمدهای داشته است.