افتتاح و آغاز اجرای ۱۶۱ طرح در کنگان
همزمان با هفته دولت، با حضور استاندار بوشهر در شهرستان کنگان ۱۶۱ طرح در بخشهای مختلف با سرمایهگذاری افزون بر ۷ هزار میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح طرحهای عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: امسال با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع طرحهای ارزشمندی همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف استان بوشهر افتتاح و کلنگزنی شدند.
وی افزود: در شهرستان کنگان، به مناسبت هفته دولت، ۱۴۱ طرح عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار افزون بر ۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
استاندار بوشهر بیان کرد: از مجموع این طرحها، ۹۳ طرح با اعتبار ۷۶۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است. همچنین امروز طرحها متنوعی در حوزههای درمانی، گردشگری، آموزشی و سایر بخشها در شهرستان کنگان افتتاح و کلنگزنی شد.
زارع با اشاره به تاثیرگذاری این طرحها بر توسعه شهرستان کنگان، از اهتمام مدیریت استان برای توسعه متوازن و رشد خدمات عمرانی و اقتصادی در تمامی مناطق استان بوشهر خبر داد.