وزیر میراث فرهنگی از واگذاری ۲۷ اختیار در حوزه ی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به استانداران خبر داد.

۲۷ اختیار در حوزه ی میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به استانداران واگذار کرده‌ایم و صدور مجوز‌ها تا یک همت بر عهده استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هاست. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در نشست با فعالان حوزه گردشگری لرستان در خرم آباد گفت:

سیدرضا صالحی امیری با اشاره به هماهنگی کامل بین دولت، مجلس و نهادهای قانونی کشور افزود: در گذشته این اختیارات در حد ۸۰ میلیارد تومان بود که این افزایش اختیار نشان دهنده تلاش وزارتخانه برای تسهیل امور این حوزه است و حدود ۹۰ درصد اختیارات برعهده استانداری ها است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به تصویب اساسنامه تشکل‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: پس از یکسال پیگیری، آیین نامه این تشکل تهیه و تصویب شده و انتخابات آن هم به زودی برگزار می‌شود که ا ستان‌ها تلاش کنند با شرکت در این انتخابات، بتوانند نقش خود را در این حوزه برای تصمیم گیری برجسته کنند.

صالحی امیری به تصویب پنج مشوق برای حوزه ی میراث فرهنگی و گردشگری اشاره و بیان کرد:تصویب عوارض صفر برای ساخت هتل‌ها،معافیت گمرکی صفر برای ورود ۲۰۰ قلم اجناس برای همه سازندگان هتل ها، تصویب و ابلاغ ساخت تأسیسات گردشگری در حاشیه سواحل، رودخانه‌ها و‌ سدها، صدور مجوز ساخت مجتمع‌های ترکیبی و پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های دارای ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت کاری ،بخشی از این مشوق‌ها است.

وی با بیان اینکه در حوزه ی میراث‌فرهنگی هیچ آیین نامه ی بر زمین مانده‌ای وجود ندارد، گفت:دو هزار و ۷۰۰ طرح بر زمین مانده در این حوزه وجود دارد که ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است.





صالحی امیری به تلاش‌های استاندار لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیری دلسوز، سخت کوش و باانگیره است و به نقش حوزه ی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتقاد کامل دارد و نمایندگان لرستان در تهران هم به شدت پیگیر مطالبات این حوزه در وزارتخانه هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به وضعیت طرح های بوم گردی و صنایع دستی، افزود: ۱۰۰ همت دولت تخصیص داده که ۶۰ همت آن در اختیار وزارتخانه و ۴۰ همت در اختیار استان هاست که در اختیار بوم گردی ها، کارگاه‌های صنایع دستی و ... قرار می‌گیرد.



صالحی امیری بیان کرد: اگر علاوه براین مبلغ به اعتباری نیاز باشد از محل منابع ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.



