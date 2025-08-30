معاون وزیر بهداشت گفت: با وجود ۴ برابر شدن جذب دانشجویان پرستاری از دهه نود تا پارسال، اما همچنان ۱۰۰ هزار پرستار در کشور نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از ظهر امروز در آیین بهره برداری از نخستین کلینیک تخصصی دولتی اوتیسم در مازندران گفت: با وجود اینکه جذب دانشجویان پرستاری از دهه نود تا پارسال، ۴ برابر شده است اما همچنان ۱۰۰ هزار پرستار در کشور کم داریم.

دکتر عباس عبادی گفت: در حالی که قرار بود پارسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ دانشجوی پرستاری جذب شود در مقطع کارشناسی ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو جذب شد اما کمبود پرستار فقط با جذب برطرف نمی شود. وی تاکید کرد بیشترین مشکل ما در نگهداشت نیروی انسانی پرستاران است که دولت در صدد است با افزایش خدمات به این قشر زحمتکش کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستار کشور را جبران کند.

دکتر عبادی با بیان اینکه از جمله برنامه های حمایتی دولت برای جذب و ماندگاری پرستاران در کشور پوشش خدمات پرستاری در منزل است افزود: در صورتی که بیمه ها برای اجرای این طرح مشکارت کنند بازار کار بزرگتری برای پرستاران ایجاد می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن به لحاظ اقتصاد سلامت نیز فشار از بیمارستان برداشته می شود و تعداد بیشتری از مردم از خدمات حوزه پرستاری منتفع می شوند.