بزرگداشت شهدای دولت در بوشهر

آیین بزرگداشت شهدای دولت «سالروز شهادت رجایی و باهنر و گرامیداشت شهدای خدمت» با حضور مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد.