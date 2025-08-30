بزرگداشت شهدای دولت در بوشهر
آیین بزرگداشت شهدای دولت «سالروز شهادت رجایی و باهنر و گرامیداشت شهدای خدمت» با حضور مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان بوشهر در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر آیین بزرگداشت شهدای دولت «سالروز شهادت رجایی و باهنر و گرامیداشت شهدای خدمت» را در مصلای جمعه بوشهر برگزار کرد و شماری از مسئولان دستگاههای اجرایی و مردم بوشهر در آن حضور داشتند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: پیام همه شهدای دولت، تنها خدمت به مردم و تکریم آنان و حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب بود.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی برای تمامی دولتمردان الگو هستند و عامل موفقیت دولت، قرار گرفتن در منظومه ولایت و رهروی از راه شهدای دولت است.
او اضافه کرد: این سه شهید بزرگوار برای اعضای دولت تراز و الگو هستند؛ تلاش دولتمردان و رهروی از هدایتهای رهبر معظم انقلاب عامل موفقیت است.
آیتالله صفایی بوشهری بیان کرد: یک دولت اگر بخواهد موفق باشد باید از تجربههای موفق دولتهای شهدا همچون شهید رجایی، باهنر و شهید رئیسی استفاده کند؛ زیرا آنان در تمامی عرصهها الگوهای بسیار مناسبی هستند.
او به نقش مردم در قبال دولتمردان هم اشاره کرد و گفت: مردم با انسجام و همکاری با دولت و همچنین قرار گرفتن در مسیر هدایتهای مقام معظم رهبری بهعنوان عنصر موفقیت و مؤلفه قدرت برای نظام حضور دارند.