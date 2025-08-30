به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمدصابر باغخانی پور»، با اشاره به اجرایی شدن طرح پایش سبز در سطح شهر تهران، گفت: این موضوع با نظارت ستادی اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد که موضوعات مهمی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه معرفی اصناف یا کارخانه‌های آلاینده به دادستانی در دستور کار این بازدید‌ها بود، ادامه داد: برنامه نظارت ستادی اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار از مناطق ۲۲ گانه با هدف شناسایی فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در زمینه ماموریت‌های محیط‌زیستی، بررسی عملکرد پروژه‌های اجرا شده، رصد کردن میزان پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا، احصاء چالش‌ها و موانع احتمالی و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها و بهره‌مندی حداکثری از توان و پتانسیل بالقوه و بالفعل مناطق در راستای ارتقاء کیفیت محیط‌زیست کلانشهر تهران از ۱۴ اردیبهشت از منطقه ۱۶ آغاز و ۵ شهریور در منطقه ۳ به پایان رسید.

باغخانی پور با بیان اینکه تعداد مصوبات این بازدید‌ها ۳۲۷ مورد بود، تاکید کرد: درصد بیشتر این مصوبات در حوزه پایش و انرژی در سطح مناطق مختلف کلانشهر پایتخت بود. همچنین از تابلو‌های تنوع زیستی برخی بوستان و توصیه ایجاد چنین تابلو‌هایی در تمامی بوستان‌های شاخص مناطق رونمایی شد.

وی در مورد با اهمیت خواندن این بازدید‌ها در راستای توسعه انرژی‌های خورشیدی و نو بیان کرد: شناسایی اراضی بایر، پشت بام فضا‌های دراختیار شهرداری جهت احداث ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، شناسایی مناطق کم برخوردار به منظور احداث ۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی به صورت متمرکز و برنامه ریزی به منظور اورهال نمودن چراغ‌های خورشیدی نصب شده (بوستان‌ها، ترافیکی و سرپناه اتوبوس) در مناطق (۵۵۰۰ عدد) از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این بازدید‌ها بود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در حین این بازدید‌ها ظرفیت‌های جدید در شهر تهران برای کار‌های محیط زیستی کشف شد، عنوان کرد: در یکی از این بازدید‌ها در منطقه ۲۰ تهران با ظرفیت بسیار خوبی رو‌به‌رو شدیم که با ایجاد طرح توجیهی و دستور شهردار تهران «نخستین دهکده محیط زیستی تهران» کلنگ خورده و کار‌های عمرانی آن برای احداث آغاز شده است که اداره کل محیط زیست تهران مسئول این پروژه شد.

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران مهم‌ترین برنامه‌های دیگر بازدید‌های طرح پایش را برشمرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در مناطق ۲۲ گانه به منظور احداث تصفیه خانه‌های محلی، شناسایی و برنامه‌ریزی به منظور کنترل منابع آلاینده شاخص مناطق، تشریح طرح پرچم داری برای مدیران ارشد و شهرداران مناطق (۲۲ عنوان)، توسعه کیفی خانه‌های محیط زیست (تجهیز و برگزاری دوره‌های آموزشی)، آموزش نوماند در کلیه خانه‌های محیط‌زیست (۱۱۰۰ خانه) و عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و بطری‌های آب معدنی در مراسم‌ها و جلسات از دیگر مصوبات مهم در این بازدید‌ها بود.

باغخانی پور با بیان اینکه ۱۷۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در این بازدید‌ها افتتاح شد خاطرنشان کرد: نگهداشت و بهره برداری صحیح از تجهیزات منصوبه خورشیدی در سطح مناطق (۱۵۸۷ کیلووات نیروگاه، ۲۹۸ دستگاه کنترل هوشمند گرمایشی، سرمایشی و رادیویی، ۵۷۴ دستگاه آبگرمکن خورشیدی) از دیگر برنامه‌های مهم بازدید طرح پایش بود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های مسیل‌ها و کانال‌های آبی داخل مناطق برای احداث تصفیه خانه‌های محلی جهت مدیریت آب و افزایش بهره وری در این زمینه جهت توسعه فضای سبز در این بازدید‌ها احصا شد، عنوان کرد: الزام ارائه مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی در پروژه‌های شهری و الزام یا توصیه احداث پارکینگ‌های جدید با رویکرد خورشیدی از جمله برنامه‌های دیگر طرح پایش بود.

باغخانی پور با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای مناطق دارای پارک یا موزه‌های حیات وحش در راستای افزایش کیفیت نگه داری و خدمات ارائه شده به مردم هم صورت گرفت؛ بیان کرد: تامین اعتبار برای احداث اولین ساختمان سبز شهرداری تهران در منطقه ۲۱ و همچنین الزام نصب کنتور دوطرفه برای همه مناطق جهت پایش میزان تولید و مصرف انرژی و شناسایی قنوات و توصیه احیای قنوات رها شده از جمله برنامه‌های دیگر بازدید طرح پایش بود.