به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ فخرالدین رستم پوردر تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: یوم جاری در پی وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل با سلاح سرد منجر به قتل یک نفر از شهروندان در یکی از محلات شهرستان میاندوآب، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ شهید باهنر و پلیس آگاهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم بدلیل اختلاف مالی با سلاح سرد (چاقو) یک نفر از شهروندان را مورد ضرب و جرح قرار داده بود که پس از انتقال به بیمارستان؛ متاسفانه به علت جراحات وارده و خونریزی زیاد جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب گفت: متهم در کمتر از یک ساعت توسط عوامل انتظامی دستگیر و یک قبضه سلاح سرد (چاقو) از وی کشف و تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ رستم پور به شهروندان توصیه کرد:از همراه داشتن چاقو خودداری نمایند چرا که این امر انگیزه ارتکاب جرم و نزاع با دیگران را افزایش داده و متاسفانه افراد حمل کننده سلاح سرد دچار عصبانیت شدید شده و کنترل خود را از دست می‌دهند و از آن استفاده می‌کنند.