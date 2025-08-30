امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان صبح امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ با حضور حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره و اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی در سالن جلسات دفتر موسیقی برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ - ۱۴:۴۹
خبرهای مرتبط

برگزاری جشنواره و آیین ملی گلغتان نوزاد در امیریه دامغان

نمایش «راه باریک پشت کوه»

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در برج آزادی

برچسب ها: موسیقی ، جوانان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 