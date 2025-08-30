پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان از تدوام هوای به نسبت خنکتری در هفته پیش رو نسبت به هفته گذشته در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: از نظر دمایی، دماهای صبحگاهی و طی روز کاهش نسبی پیدا کرده که انتظار داریم هفته پیش رو کم و بیش تداوم هوای به نسبت خنکتری را نسبت به هفته قبل شاهد باشیم.
او تصریح کرد: در هفته جاری عمدتاً آسمان استان صاف و آفتابی بوده، در برخی از ساعات افزایش سرعت باد و به شکل محلی پدیده غبار رقیق را هم در پارهای از مناطق میتوان انتظار داشت، اما به طور کلی شرایط قابل قبولی داریم.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: امروز صبح شهرستان بهار با ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و روز گذشته شهرستان اسدآباد با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای هواشناسی استان گزارش شدهاند.
روح الله زاهدی افزود: کمینه و پیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۳ و ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.