رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور گفت: توسعه و رونق گردشگری سیاحتی، علمی، زیارتی و گردشگری سلامت از جمله راهبردهای بخش خصوصی گردشگری کشور برای توسعه و تعمیق روابط گردشگری میان تهران-بغداد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور گفت: موضوع همکاریهای گردشگری ایران و عراق در چهار بخش گردشگری سلامت، گردشگری سیاحتی، گردشگری مذهبی و گردشگری علمی با رایزن فرهنگی ایران در عراق مورد توافق قرار گرفت.
حرمت الله رفیعی که به منظور هماهنگی مقدماتی برای برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق به بغداد سفر کرده است، در دیدار با رایزنی فرهنگی ایران از تصمیم بخش خصوصی گردشگری کشور برای توسعه گردشگری سیاحتی، زیارتی، علمی و سلامت میان دو کشور تاکید کرد.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور گفت: تورگردانان ایرانی که در رویداد رودشو گردشگری ایران و عراق به سه شهر بغداد، بصره و کربلا سفر خواهند کرد باید تبلیغات و مذاکرات خود را در چهار محور مطرح شده و مورد توافق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با دولت و بخش خصوصی گردشگری عراق متمرکز کنند.
رفیعی درباره مذاکرات صورت گرفته با رایزن فرهنگی ایران در عراق در خصوص برپایی رودشو گردشگری که مهر امسال در سه شهر بغداد، بصره و کربلا انجام میشود، گفت: حجت الاسلام اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق تاکید کرد، با توجه به اینکه ۵۰ درصد گردشگری ورودی ایران از عراق تامین میشود و رودشو گردشگری این دو کشور برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی ایران توسط بخش خصوصی گردشگری برگزار میشود، حمایت از برپایی این رویداد را وظیفه خود میداند.
گفتنی است، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که برای برپایی رودشو گردشگری ایران و عراق در بغداد به سر میبرد، دو روز قبل در دیدار با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری عراق از آمادگی کشور عراق برای تبادل ۱۰ میلیون گردشگر با ایران خبر داد.
رفیعی با اعلام آمادگی کشور عراق برای توسعه روابط گردشگری با ایران در حوزه گردشگری فرهنگی، سیاحتی و گردشگری سلامت علاوه بر گردشگری زیارتی گفته بود که سالانه حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر از عراق به ایران سفر میکنند که تلاش میشود این رقم تا پایان امسال به پنج میلیون گردشگر ورودی برسد.