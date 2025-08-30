پخش زنده
امروز: -
فیلمهای سینمایی «بازگشت پاک کننده»، «دختر عزیزم»، «ضد»، «خشم»، «دردسرهای استعدادهای فراوان»، «سریع و خشن ۱۰» و «شانگ چی و افسانه ده حلقه»، از امروز تا جمعه ۱۴، از شبکه تهران پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بازگشت پاک کننده» به کارگردانی «ژان پوگوئی»، شنبه ۸ شهریور پخش میشود.
در این فیلم با بازی دومینیک شروود، جکی لی و مک کینلی بلچر خواهیم دید: یک آژانس مخفی بدون به جا گذاشتن هیچ مدرکی مرگ شاهدان پروندههای پر خطر را جعل میکند. در این میان یکی از افراد حرفهای در این آژانس مخفی، میسون پولارد است. کاستا یک جنایتکار است و یک کارت رمز ارز دیجیتالی دارد و رینا همسرش میخواهد بعد از برداشتن کارت دیجیتالی او را ترک نماید که گیر میافتد و کاستا کشته میشود. پولارد رینا را نجات میدهد و با از بین بردن هویت او وی را با نام جدید ریچل میخواند تا بتواند زنده بماند. ولی پاول استاد میسون که با باند جنایتکاران همکاری میکند به دنبال آن پولها است. پاول رینا و میسون را پیدا کرده و ...
فیلم سینمایی «دختر عزیزم» به کارگردانی «دان مانچینی»، یک شنبه ۹ شهریور پخش میشود.
در این فیلم با بازی برد دوریف، زکری آرتور، تئو بریونز و الیویا الین لیند خواهیم دید: آماندا بیماری سرطان دارد و همسرش ری کوپر و دختر شریچل از او در بیمارستان نگهداری میکنند، تا اینکه پزشک اعلام میکند که یک دارو که متعلق به شرکت دارویی بایو پرایم به مدیریت سایمون کیلی است میتواند روند درمان را سریعتر نماید. ولی این دارو از بازار جمع میشود، ری با برنامه تلویزیونی کیلی تماس میگیرد و او را تهدید مینماید که در صورتی که همسرش بمیرد او را میکشد. آماندا میمیمرد و خبرنگاری به نام مارتین بنت با ری تماس میگیرد و میگوید که مدارکی دارد که شرکت دارویی تخلفاتی داشته است ولی سر قرار مارتین و ری کشته میشوند و ریچل هم ...
فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی «امیرعباس ربیعی»، دوشنبه ۱۰ شهریور پخش میشود.
داستان فیلم «ضد» درباره عامل نفوذی مجاهدین در حراست حزب جمهوری اسلامی است. سعید مرد توداری است که برای مجاهدین کار میکند. پس از حادثهای او به صورت تصادفی دوباره با عشق دوران جوانی اش ملاقات میکند. سعید مأمور میشود تا شهید بهشتی را ترور کند. از طرفی رابطهی پر از رمز و راز سعید و بیتا ...
مهدی نصرتی، لیلا زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی، مهشید جوادی، مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی و شیرین آقاکاشی در فیلم سینمایی «ضد» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «خشم» به کارگردانی «لی ون کیت»، سه شنبه ۱۱ شهریور از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی لی بینه، فام آنه کوا و ورونیکا نگو میبینیم:های فونگ، زنی رزمی کار است که از طریق شرخری زندگی میگذراند. دخترش در مدرسه به دلیل شغل تبهکارانه مادرش مورد شماتت قرار میگیرد. های، سالها پیش به خاطر ازدواج با یک خلافکار از خانه پدری بیرون رانده شده و زمانی که دخترش را باردار بوده شوهرش فوت است و مجبور بوده به تنهایی مای (دخترش) را بزرگ کند. یک روز که با مای در بازار است، مای توسط افرادی مرموز ربوده میشود.های با تکیه بر تواناییهای رزمی اش که از پدرش یاد گرفته تلاش فراوانی میکند که دخترش را از چنگ آدم ربایان نجات دهد، اما موفق نمیشود. او مجبور میشود از روستایی که در آن زندگی میکند به پایتخت برود تا ردی از فرزندش بیابد. به سراغ افرادی از دوران گذشته تبهکاری اش میرود و همچنین به پلیس مراجعه میکند وی ردهایی از آدم ربایی مییابد. آدم ربایان قصد دارند کودکان را که دزدیدهاند با قطار به خارج از کشور منتقل کنند و ...
فیلم سینمایی «دردسرهای استعدادهای فراوان» به کارگردانی «تام گورمیکن»، چهارشنبه ۱۲ شهریور پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی نیکلاس کیج و پدرو پاسکال خواهیم دید: نیکلاس کیج بازیگر سینما در زندگیش مشکلات مالی زیادی دارد ولی به او کار ندادند و او مجبور میشود برای تهیه پول در یک جشن تولد شرکت کند. او به یک ویلا دعوت میشود که شخصی به نام خاوی گودیرز صاحب آن است. خاوی قاچاقچی بزرگ اسلحه است و بعد از این که نیکلاس به انجا میرود پلیس از وی میخواهد که برای پلیس جاسوسی خاویر را کند. پلیسها به نیکلاس میگویند که خاوی دختر یک فرد مهم را برای اخاذی و مسائل سیاسی ربوده است و از نیکلاس میخواهند که متوجه شود که دختر را در کجا زندانی کرده. نیکلاس از همسرش جدا شده و دخترش حس خوبی نسبت به او ندارد و خاوی انها را به انجا میکشاند که آنها را آشتی دهد ولی نیکلاس فکر میکند که ...
فیلم سینمایی «سریع و خشن ۱۰» به کارگردانی «لویی لتریر»، پنج شنبه ۱۳ شهریور پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی جیسون استاتهام، دواین جانسون و جوردانا بروستر آمده است: هرمان ریس رییس بزرگ مواد مخدر از پسرش دانته میخواهد که دومینیک تورتو را تا میتواند عذاب دهد، چون او باعث از بین رفتن سرمایه او شده است. دومینیک و دوستش به بانک هرمان ریس وارد شده و گاوصندوق غول آسای او را با خود میبرند و این باعث میشود که دانته و افرادش به دنبال دومینیک باشند. آنها بارها و بارها با هم درگیری پیدا میکنند و هر بار دومینیک موفق میشود که دانته را شکست دهد ولی ...
فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» به کارگردانی «داستین دانیل کرتون»، جمعه ۱۴ شهریور پخش میشود.
در خلاصه داستان با بازی اواکوافینا، فلا چن، رونی چینگ و سیمو لیو آمده است: شان که نام اصلی اش شانگ چی است سالها است که با کیتی در یک پارکینگ کار پارک کردن ماشینها را انجام میدهند. ینگ لی مادر شان سالها است که فوت کرده است و شان و خواهرش هم در نوجوانی به خاطر رفتارهای ناخوشایند پدرشان او را ترک کردهاند. یک روز در اتوبوس عدهای به شان حمله میکنند و گردنبند یادگاری مادرش را از او میدزدند. شان متوجه میشود که این کار پدرشان ون وو است. او میداند که پدرش حتما سراغ خواهرش هم خواهد رفت و نزد خواهرش میرود، ولی افراد پدرش گردنبند او را هم میدزدند. پدر شان از هر دو فرزندش میخواهد که همراه او بروند تا بتواند مادرشان را که پشت دروازه دهکده تالو که زادگاهش است را نجات دهد. شان و خواهرش به دهکده تالو میروند و خاله شان به آنها میگوید که ون وو اشتباه میکند و صدای کمکی که فکر میکند صدای همسرش است صدای نیروهای تاریکی است و آنها باید از دروازه محافظت نمایند تا نیروهای تاریکی آزاد نشوند. شان و افراد دهکده در مقابل ون وو و افرادش میایستند تا دروازه باز نشود ولی ون وو با ده حلقه افسانهای که دارد میتواند ...
شبکه تهران این فیلم ها را ساعت ۲۴:۰۰، پخش می کند.