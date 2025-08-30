پخش زنده
انبار ۳۵ میلیارد ریالی کالاهای اساسی در اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از نگهداری و احتکار مقادیر قابلتوجهی انواع کالای اساسی در یک انبار در شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را آغاز کردند.
مهدی سبحانی فر افزود: مأموران با انجام تحقیقات دقیق و گسترده میدانی و با شناسایی انبار موردنظر و ضمن هماهنگی قضائی به محل اعزام و در بازرسی بهعملآمده از این انبار بیش از ۱۶ تُن انواع کالای اساسی احتکار شده از قبیل برنج، روغن و حبوبات را کشف کردند.
سبحانی فر با اشاره به اینکه ارزش این اقلام بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تاکید کرد: باتوجهبه نبود ثبت کالاهای کشف شده در سامانههای مربوطه و حسب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.