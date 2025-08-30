پخش زنده
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گزارشی اعلام کرد، میزان پرداخت سود به سهامداران از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ با رشدی ۳۰ درصدی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دستاورد مهم اقتصادی که نشاندهنده افزایش شفافیت و عملکرد بهینه بازار سرمایه است، در دوره مذکور نشان میدهد که مبلغ کل سودهای جاری و سنواتی پرداخت شده به سهامداران از ۹۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) به ۱۲۶ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
این گزارش همچنین به این نکته اشاره میکند که ۸۷۴ ناشر در طول این مدت، برای بیش از ۶۰ میلیون سهامدار از طریق سامانه سجام اقدام به واریز سود خود کردهاند. این رشد در پرداخت سود نه تنها نشاندهنده افزایش سوددهی ناشران است، بلکه میتواند بیانگر افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و همچنین عملکرد موفقیتآمیز دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و شفافیت مالی باشد.